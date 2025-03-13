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Обстрел Одесчины — появились фото с места прилета

13 марта 2025 10:39
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Фото последствий атаки в Одесской области
Обломки дрона. Фото: Одесская областная прокуратура
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Одесская областная прокуратура открыла дело о совершении военных преступлений Россией. Поскольку в результате атаки получила повреждения гражданская инфраструктура Одесского и Белгород-Днестровского районов.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Пожар после прилета. Фото: Одесская областная прокуратура

Открыли дело

Атака была осуществлена беспилотниками типа Shahed-136. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 438 УК Украины (совершение военных преступлений). В результате ударов сильно повреждены гаражи и административное здание пока недействующего медучреждения. Однако осмотр еще продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На местах событий правоохранители документируют последствия вооруженной агрессии РФ, чтобы привлечь врага к ответственности.

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Ликвидация пожара. Фото: Одесская областная прокуратура
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После пожара. Фото: Одесская областная прокуратура

Что известно о Shahed-136

Shahed-136 — тип беспилотных летательных аппаратов с боевой частью. Они способны длительное время в режиме ожидания находиться в воздухе в районе цели и оперативно атаковать ее после получения команды от оператора. Также дрон способен автоматически выполнять задание, на которое его запрограммировали. Максимальная дальность полета — 2500 километров.

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Обломки дрона. Фото: Одесская областная прокуратура

Напомним, недавно мы писали о том, как РФ выпустила по Украине более 100 дронов, а также об атаке на Днепропетровскую область.

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