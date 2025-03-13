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Обстріл Одещини — з'явилися фото з місця прильоту

13 березня 2025 10:39
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Фото наслідків атаки на Одещину
Уламки дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Одеська обласна прокуратура відкрила справу щодо вчинення воєнних злочинів Росією. Оскільки внаслідок атаки зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура Одеського та Білгород-Дністровського районів.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Пожежа після прильоту. Фото: Одеська обласна прокуратура

Відкрили справу

Атака була здійснена безпілотниками типу "Shahed-136". Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (вчинення воєнних злочинів). В результаті ударів сильно пошкоджено гаражі та адміністративна будівля наразі недіючого медзакладу. Проте огляд ще триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місцях подій правоохоронці документують наслідки збройної агресії РФ, аби притягнути ворога до відповідальності.

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Ліквідація пожежі. Фото: Одеська обласна прокуратура
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Після пожежі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Що відомо про Shahed-136

Shahed-136 — тип безпілотних літальних апаратів з бойовою частиною. Вони здатні тривалий час у режимі очікування перебувати в повітрі в районі цілі та оперативно атакувати її після отримання команди від оператора. Також дрон здатний автоматично виконувати завдання, на яке його запрограмували. Максимальна дальність польоту — 2500 кілометрів.

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Уламки дрона. Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те як РФ випустила по Україні більше 100 дронів. А також про атаку на Дніпропетровщину.

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