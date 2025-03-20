В Одесі відновлять будинок, який пошкодив дрон РФ

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

В Одесі відремонтують будинок на Прохорівській, 40, один з корпусів якого було пошкоджено внаслідок ворожої атаки 24 січня 2024 року. Чиновники вже обговорили з місцевими мешканцями "дорожню карту" з відновлення будівлі.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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Відновлення після атаки

Пошкоджений будинок буде відремонтовано за рахунок міського бюджету Одеси. Додамо, проєкт його відновлення розмістили ще у 2024 році на платформі єдиної електронної екосистеми управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management). Проте за весь цей час він так і не отримав фінансову підтримку.

"Цього тижня Департамент міського господарства оголосить тендерну закуплю, після чого розпочнеться процес відновлення пошкодженого майна",— каже заступник міського голови Олександр Філатов.

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Обстріл Одеси 24 січня 2024-го

В результаті обстрілу РФ 24 січня минулого року було зафіксовано руйнування в Хаджибейському та Приморському районах Одеси. Один із дронів, влучивши в частково заселену багатоповерхову новобудову на Прохоровській, спричинив пожежу. Було пошкоджено кілька приміщень та вибито 29 вікон. Одну людину з опіками госпіталізували до лікарні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про обстріл Кіровоградщини. А також про ще один будинок, який планують відновити.