Ночная задержка поездов в Одессу

Обстрел Украины — одесситов смогли вернуть домой
В результате обстрела Кировоградщины железнодорожная станция Кропивницкий временно не действовала, из-за чего многие пассажиры не смогли доехать до Одессы. Однако движение уже восстановлено и поезд прибыл к конечной остановке около 8 утра.
Об этом сообщила Укрзалізниця.
Задержка поездов
Российский обстрел повредил инфраструктуру региона, из-за чего произошли изменения в движении 5 поездов:
- №53 Днепр — Одесса
- №92/60 Одесса — Харьков/Краматорск
- №7 Харьков — Одесса
- №128 Львов — Запорожье
- №52 Одесса — Запорожье
До конца воздушной тревоги пассажиры ожидали в укрытии. А в Укрзалізниці сразу сообщили, что на решение проблемы уйдет несколько часов.
Движение возобновили
Однако через несколько часов возобновили движение поездов в Киев, а позже и в Одессу. Довезли людей к пункту назначения по тем же билетам, однако уже другим составом — тем, который шел из Харькова.
"Поезд №7 Харьков — Одесса будет следовать своим маршрутом через Кропивницкий под резервным тепловозом. Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог — Одесса, который уже следует объездным маршрутом, мы приглашаем на борт поезда №7 Харьков — Одесса. Посадка по текущим билетам",— сообщили в Укрзалізниці.
Напомним недавно мы писали об изменениях в движении поездов в Одессу. А также о подростке, который погиб на железной дороге.
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