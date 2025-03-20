Ночная задержка поездов в Одессу

Поезд ночью. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В результате обстрела Кировоградщины железнодорожная станция Кропивницкий временно не действовала, из-за чего многие пассажиры не смогли доехать до Одессы. Однако движение уже восстановлено и поезд прибыл к конечной остановке около 8 утра.

Об этом сообщила Укрзалізниця.

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Задержка поездов

Российский обстрел повредил инфраструктуру региона, из-за чего произошли изменения в движении 5 поездов:

№53 Днепр — Одесса

№92/60 Одесса — Харьков/Краматорск

№7 Харьков — Одесса

№128 Львов — Запорожье

№52 Одесса — Запорожье

До конца воздушной тревоги пассажиры ожидали в укрытии. А в Укрзалізниці сразу сообщили, что на решение проблемы уйдет несколько часов.

Движение возобновили

Однако через несколько часов возобновили движение поездов в Киев, а позже и в Одессу. Довезли людей к пункту назначения по тем же билетам, однако уже другим составом — тем, который шел из Харькова.

"Поезд №7 Харьков — Одесса будет следовать своим маршрутом через Кропивницкий под резервным тепловозом. Всех пассажиров на вокзале Кропивницкого с билетами на поезд №53/253 Днепр, Кривой Рог — Одесса, который уже следует объездным маршрутом, мы приглашаем на борт поезда №7 Харьков — Одесса. Посадка по текущим билетам",— сообщили в Укрзалізниці.

Напомним недавно мы писали об изменениях в движении поездов в Одессу. А также о подростке, который погиб на железной дороге.