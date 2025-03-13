Изменение движения поездов из Одессы в Ужгород

Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця вносит временные изменения в расписание поездов из Одессы в Закарпатье. Это связано с масштабными работами по прокладке путей европейского стандарта между Чопом и Ужгородом.

Об этом сообщает Укрзализныця.

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Поезда в Ужгород

С 31 марта по 31 июля из Одессы в Ужгород будут курсировать поезда № 38 и 37. Отныне ходить они будут со станции в Мукачево до вокзала в нашем городе. Также доступны альтернативные маршруты через Самбор и Сянки для поездов, следующих в Закарпатье из Киева, Харькова, Запорожья, Ковеля и Луцка.

Поезда до Ужгорода. Фото: скриншот

Цены на билеты

Цены на билеты не изменятся и будут начинаться от 245 гривен. Доезжать от Одессы до Ужгорода поезда будут как и раньше — за 16-17 часов. Пассажирам необходимо иметь с собой паспорта и документы на детей.

Напомним, недавно мы писали о подорожании проезда в Южный. А также о новых вагонах Укрзализныци.