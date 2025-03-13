Зміна руху поїздів з Одеси до Ужгорода

Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця вносить тимчасові зміни в розклад поїздів з Одеси до Закарпаття. Це пов'язано з масштабними роботами з прокладання колії європейського стандарту між Чопом та Ужгородом.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

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Потяги до Ужгорода

З 31 березня до 31 липня з Одеси до Ужгорода курсуватимуть поїзди № 38 та 37. Відтепер ходити вони будуть зі станції в Мукачево до вокзалу в нашому місті. Також доступні альтернативні маршрути через Самбір та Сянки для потягів, що прямують в Закарпаття з Києва, Харкова, Запоріжжя, Ковеля та Луцька.

Потяги до Ужгорода. Фото: скриншот

Ціни на квитки

Ціни на квитки не зміняться і будуть починатися від 245 гривень. Доїжджати від Одеси до Ужгорода потяги будуть як і раніше — за 16-17 годин. Пасажирам необхідно мати із собою паспорти та документи на дітей.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про подорожчання проїзду до Південного. А також про нові вагони Укрзалізниці.