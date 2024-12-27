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Одеський митник будує будинок на карпатському курорті

27 грудня 2024 13:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеський митник купив елітну землю за безцінь
Посадовець Одеської митниці Юрій Чердинцев. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Керівник Спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та досліджень Держмитслужби Юрій Чердинцев придбав земельні ділянки у курортному селі на Закарпатті. Розслідувачі встановили, що вказана посадовцем ціна у рази нижча, ніж вартість землі по сусідству. 

Про це повідомляє видання "Антикорупційний вимір".

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Митник вказав у декларації, що у жовтні 2022 року купив дві земельні ділянки площею 840 м кожна у селі Шаян на Закарпатті, у долині річки Тиси, біля румунського кордону. Згідно з документом, він заплатив за них по 13,2 тис. грн.

Водночас сусідню ділянку меншого розміру виставляли на продаж за 850 тис. грн. Також неподалік сотку землі продають  за суми від 150 тис. грн до 225 тис. грн. 

Крім того, за клопотанням Юрія Чердинцева було змінено цільове призначення території. Якщо раніше на ній можна було вести тільки особисте селянське господарство, то тепер власник отримав право будувати тут житлові будинки та господарські споруди. 

Що відомо про митника

Юрій Чердинцев свого часу очолював Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз, працював у регіональному управлінні Міністерства юстиції та Фонді державного майна. Певний час він виконував обов'язки керівника Одеської митниці. 

Нагадаємо, начальник управління інфраструктури, держмайна та господарської діяльності Одеської митниці Олег Дранков під час повномасштабного вторгнення придбав апартаменти й дорогі автівки. При цьому офіційні зарплати чиновника та його дружини досить скромні. Також нова очільниця Болградського районного суду Алла Кравцова після початку повномасштабної війни придбала дорогі житловий будинок та земельну ділянку на Одещині.

декларація Одеса нерухомість Новини Одеси митниця

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