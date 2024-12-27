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Одесский таможенник строит дом на карпатском курорте

27 декабря 2024 13:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Одесский таможенник купил элитную землю за бесценок
Чиновник Одесской таможни Юрий Чердынцев. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Руководитель Специализированной лаборатории по экспертизе и исследованиям Гостаможслужбы Юрий Чердынцев приобрел земельные участки в курортном селе на Закарпатье. Расследователи установили, что указанная должностным лицом цена в разы ниже, чем стоимость земли по соседству.

Об этом сообщает издание "Антикоррупційний вимір".

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Таможенник указал в декларации, что в октябре 2022 года купил два земельных участка площадью 840 м каждый в селе Шаян на Закарпатье, в долине реки Тисы, у румынской границы. Согласно документу, он заплатил за них по 13,2 тыс. грн.

В то же время соседний участок меньшего размера выставлялся на продажу за 850 тыс. грн. Также недалеко от сотки земли продают за суммы от 150 тыс. до 225 тыс. грн. грн.

Кроме того, по ходатайству Юрия Чердынцева было изменено целевое назначение территории. Если раньше на ней можно было вести только личное крестьянское хозяйство, теперь владелец получил право строить здесь жилые дома и хозяйственные сооружения.

Что известно о таможеннике

Юрий Чердынцев в свое время возглавлял Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз, работал в региональном управлении Министерства юстиции и Фонде государственных имуществ. Некоторое время он исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

Напомним, начальник управления инфраструктуры, госимущества и хозяйственной деятельности Одесской таможни Олег Дранков во время полномасштабного вторжения приобрел апартаменты и дорогие автомобили. При этом официальные зарплаты чиновника и его супруги достаточно скромны. Также новый глава Болградского районного суда Алла Кравцова после начала полномасштабной войны приобрела дорогие жилой дом и земельный участок в Одесской области.

декларация Одесса недвижимость Новости Одессы таможня

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

15:09 В Одессе создали чат-бот для водителей — что это даст

15:02 СБУ разоблачила агента РФ, готовившего диверсию на Укрзализныце

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