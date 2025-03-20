Нічна затримка потягів до Одеси

Обстріл України — одеситів змогли повернути додому
Через обстріл Кіровоградщини залізнична станція Кропивницький тимчасово не діяла, через що чимало пасажирів не змогли доїхати до Одеси. Проте рух вже було поновлено і потяг прибув до кінцевої зупинки близько 8 ранку.
Про це повідомила Укрзалізниця.
Затримка поїздів
Російський обстріл пошкодив інфраструктуру регіону, через що відбулися зміни в русі 5 потягів:
- №53 Дніпро — Одеса
- №92/60 Одеса — Харків/Краматорськ
- №7 Харків — Одеса
- №128 Львів — Запоріжжя
- №52 Одеса — Запоріжжя
До кінця повітряної тривоги пасажири очікували в укритті. А в Укрзалізниці одразу повідомили, що на вирішення проблеми уйде кілька годин.
Рух поновили
Проте за кілька годин поновили рух потягів до Києва, а пізніше й до Одеси. Проте довезли людей до нашого міста за тими ж квитками, проте вже іншим составом — тим, який йшов із Харкова.
"Поїзд №7 Харків — Одеса буде слідувати своїм маршрутом через Кропивницький під резервним тепловозом. Всіх пасажирів на вокзалі Кропивницького з квитками на поїзд №53/253 Дніпро, Кривий Ріг — Одеса, який вже прямує об'їзним маршрутом, ми запрошуємо на борт поїзда №7 Харків — Одеса. Посадка по поточних квитках", — повідомили в Укразалізниці.
Нагадаємо нещодавно ми писали про зміни в русі потягів до Одеси. А також про підлітка, який загинув на злалізниці.
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