Отменили 2 электропоезда в Одесской области

Окна поезда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 6 апреля 2025 года будет отменено курсирование двух электропоездов по маршруту Одесса-Вапнярка-Одесса. Такое решение вызвало возмущение у некоторых пользователей соцсетей.

Соответствующий документ выложила дежурная по железнодорожной станции Наталья Юрий.

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Согласно документу, который распространяют в сети, отменяются следующие электрички:

№ 6252 Одесса-Вапнярка (отправление из Одессы в 6:20 (станция Удобство 07:06, прибытие возле Вапнярки в 12:45);

№ 6257 Вапнярка-Одесса (отправление из Вапнярки в 15:52, (станция Удобство 21:17, прибытие в Одессу в 22:08).

Однако "Укрзализныця" эту информацию пока еще никак не прокомментировала.

Возмущение в соцсетях

Некоторые жители Одесской области возмутились из-за того, что многие люди из Крыжополя и Кодымы ездят этими электропоездами скупаться в Вапнярку. Среди них также немало пенсионеров, которые таким образом экономили на проезде, ведь билеты для них свободны.

"Предприятие показывает миллиардные прибыли второй год подряд, входит в десятку самых прибыльных, растут грузовые перевозки, а простым людям сокращают электрички. Не вижу другого выхода, как звонить и требовать отмены данного указания",— пишет Наталья Юрий в соцсети.

Документ, который выложила Наталья Юрий

Напомним, недавно мы писали о задержках поездов из-за атак РФ. А также о парне, которого ударило током на крыше вагона.