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Из Одессы отменили еще одну электричку — какую именно

17 марта 2025 14:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отменили 2 электропоезда в Одесской области
Окна поезда. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

С 6 апреля 2025 года будет отменено курсирование двух электропоездов по маршруту Одесса-Вапнярка-Одесса. Такое решение вызвало возмущение у некоторых пользователей соцсетей.

Соответствующий документ выложила дежурная по железнодорожной станции Наталья Юрий.

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Согласно документу, который распространяют в сети, отменяются следующие электрички:

  • № 6252 Одесса-Вапнярка (отправление из Одессы в 6:20 (станция Удобство 07:06, прибытие возле Вапнярки в 12:45);
  • № 6257 Вапнярка-Одесса (отправление из Вапнярки в 15:52, (станция Удобство 21:17, прибытие в Одессу в 22:08).

Однако "Укрзализныця" эту информацию пока еще никак не прокомментировала.

Возмущение в соцсетях

Некоторые жители Одесской области возмутились из-за того, что многие люди из Крыжополя и Кодымы ездят этими электропоездами скупаться в Вапнярку. Среди них также немало пенсионеров, которые таким образом экономили на проезде, ведь билеты для них свободны.

"Предприятие показывает миллиардные прибыли второй год подряд, входит в десятку самых прибыльных, растут грузовые перевозки, а простым людям сокращают электрички. Не вижу другого выхода, как звонить и требовать отмены данного указания",— пишет Наталья Юрий в соцсети.

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Документ, который выложила Наталья Юрий

Напомним, недавно мы писали о задержках поездов из-за атак РФ. А также о парне, которого ударило током на крыше вагона.

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