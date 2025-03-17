Скасували 2 електропотяги на Одещині

Вікна потягу. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 6 квітня 2025 року буде скасовано курсування двох електропоїздів за маршрутом Одеса-Вапнярка-Одеса. Таке рішення викликало обурення у деяких користувачів соцмереж.

Відповідний документ виклала чергова по залізничній станції Наталія Юрій.

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Згідно з документом, який розповсюджеють у мережі, скасовуються наступні електрички:

№ 6252 Одеса-Вапнярка (відправлення з Одеси о 6:20 (станція Зручність 07:06, прибуття біля Вапнярки о 12:45);

№ 6257 Вапнярка-Одеса (відправлення з Вапнярки о 15:52, (станція Зручність 21:17, прибуття до Одеси о 22:08).

Проте "Укрзалізниця" цю інформацію поки ще не ніяк не прокоментувала.

Обурення у соцмережах

Деякі мешканці Одещини обурилися через те, що чимало людей з Крижополя та Кодими їздять цими електропотягами скуплятись у Вапнярку. Серед ним також чимало пенсіонерів, які таким чином заощаджували на проїзді, адже квитки для них вільні.

"Підприємство показує мільярдні прибутки другий рік поспіль, входить в десятку найприбутковіших, зростають вантажні перевезення, а простим людям скорочують електрички. Не бачу іншого виходу, як телефонувати і вимагати відміни даної вказівки", — пишет Наталія Юрій у соцмережі.

Документ, що виклала Наталія Юрій

Нагадаємо, нещодавно ми писали про затримки поїздів через атаки РФ. А також про хлопця, якого вдарило током на даху вагону.