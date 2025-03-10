В Одессе от поражения током на железной дороге погиб подросток

Поезд. Фото иллюстративное: Укрзализныця

Вечером в воскресенье, 9 марта, в Одессе двое несовершеннолетних ребят получили поражение током. Один из пострадавших погиб.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции в Одесской области.

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О происшествии, которое произошло на Балтской дороге правоохранителям сообщил прохожий. По предварительной информации, двое парней поднялись на неподвижный поезд, где их поразило током. Один из ребят получил несовместимые с жизнью травмы, другому — оказывают помощь.

На месте работают следователи, спасатели и медики. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, после чего предоставят ему правовую квалификацию.

Напомним, вечером 9 марта в киевском метро упал на пути под поезд мужчина. Пострадавший погиб. Его тело деблокировали спасатели.

Также мы сообщали, что в Одесской области вечером 7 марта из-за неосторожного обращения с оружием погиб 16-летний подросток. Парень вместе со своим ровесником развлекался, фотографируясь с ружьем в карьере.