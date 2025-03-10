В Одесі від ураження струмом на залізниці загинув підліток

Поїзд. Фото ілюстративне: Укрзалізниця

Увечері в неділю, 9 березня, в Одесі двоє неповнолітніх хлопців зазнали ураження струмом. Один із потерпілих загинув.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Нацполіції в Одеській області.

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Про подію, яка сталася на Балтській дорозі правоохоронцям повідомив перехожий. За попередньою інформацією, двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх уразило струмом. Один із хлопців зазнав несумісних із життям травм, іншому — надають допомогу.

На місці працюють слідчі, рятувальники та медики. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, після чого нададуть їй правову кваліфікацію.

Нагадаємо, увечері 9 березня в київському метро впав на колії під поїзд чоловік. Потерпілий загинув. Його тіло деблокували рятувальники.

Також ми повідомляли, що в Одеській області ввечері 7 березня через необережне поводження зі зброєю загинув 16-річний підліток. Хлопець разом зі своїм ровесником розважався, фотографуючись із рушницею в кар'єрі.