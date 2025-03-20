В Одесі збільшили виділення коштів на інклюзивні аудиторії

Діти в школі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі виділять ще майже 14 млн. грн. на інклюзивні аудиторії, та ще 4 мільйони — на кабінети захисту України. Стільки хочуть додати до програми розвитку освіти в міськраді.

Про це йшлося на комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями міськради.

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Кошти на інклюзивні аудиторії

На розвиток інклюзивного середовища з бюджета міста у поточному році планується виділити 13 млн 750 тис. грн. На ці гроші планують обладнати кабінети усім необхідним для дітей з інвалідністю. Крім того, для однієї зі шкіл закуплять накопичувач електроенергії на випадок відключень світла.

"Ми знаємо, що у нас зараз діє концепція безбар'єрного середовища, в рамках цього ми модернізуємо наші інклюзивно-ресурсні центри, обладнаємо шість кабінетів в установах середньої освіти і до 43 школи, яка двічі постраждала від прильотів і немає території де можна встановити генератор. Плануємо придбати накопичувальну установку, яка 3-4 години працює, коли світла немає", — каже керівник департаменту освіти Олена Буйневич.

На розвиток кабінетів захисту України у цьому році збільшать бюджет на 4 млн. 200 тис. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про майбутнє пошкодженого атакою дитячого садка. А також про відновлення будинку на Прохоровській.