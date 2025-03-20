Яке майбутнє пошкодженого дроном садка в Одесі

Пошкоджений садок. Фото: Новини.LIVE

На місці зруйнованого в результаті дронової атаки дитячого садочка в Київському районі нічого будувати не будуть. Наразі експерти ще продовжують вирішувати чи є можливим відновлення будівлі.

Про це йшлося на комісії з питань освіти, спорту та взаємодії з громадськими організаціями міськради.

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Доля дитячого садка

Наразі у профільному департаменті ще чекають на висновки експертизи щодо стану пошкодженої будівлі дитячого садка. Панельні будинки, до яких належить і цей заклад, є дуже нестійкими, тому зміцнити їх далеко не завжди вдається.

"Зараз буде прийматися рішення чи можна зміцнити садок або його повністю перебудовуватиму", — каже керівник департаменту освіти Олена Буйневич.

Пошкоджений садок. Фото: Новини.LIVE

Пошкоджений садок. Фото: Новини.LIVE

Чутки про будівництво

В профільному департаменті одеської міськради запевнили, що чутки про забудову ділянки після можливого знесення садка — чиїсь домисли. Наразі чиновники юридично закріплюють земельну ділянку, після чого там можна буде зводити лише заклади освіти.

"До мене звернулися жителі будинків, які поряд, що в їхній групі було кимось опубліковано, вже видалено, повідомлення, що міськрада планує знести цей дитячий садок і побудувати 20-поверховий будинок. Це неправда, це чиїсь фантазії. Ми зараз у процесі закріплення земельної ділянки, там де земельна ділянка і освіта — там нічого іншого бути не може", — каже керівник департаменту освіти Олена Буйневич.

Загалом на ліквідацію наслідків ворожих прильотів для установ освіти планується на найближчій сесії виділити з бюджету міста ще 11 млн. грн.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відновлення будинку на Прохоровській. А також про ремонт мосту через канал Кофа.