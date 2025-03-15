В Одессе авария на электросети: часть города без света: часть города без света

Энергетики работают на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе произошла авария на энергетическом оборудовании, из-за чего часть Киевского района осталась без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением сети. Местных жителей просят уменьшить нагрузку на электросеть.

Об этом в субботу, 15 марта, сообщили в ДТЭК Одесские электросети.

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Киевский район без света

По их информации, авария на энергооборудовании произошла сегодня, 15 марта, в 13:05. Это повлекло отключение электроэнергии в части района.

На месте работают аварийные бригады, которые делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет. Ориентировочное время завершения работ — до 17:00.

Энергетики призывают местных жителей временно пользоваться мощными электроприборами по очереди, чтобы уменьшить нагрузку на сеть. Это поможет ускорить восстановление электроснабжения для всех потребителей.

Как узнать время подачи света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что из-за проведения плановых и аварийных работ в нескольких районах Одессы, сегодня, 15 марта, временно прекратят водоснабжение.