В Одесі аварія на електромережі: частина міста без світла

Енергетики працюють на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі сталася аварія на енергетичному обладнанні, через що частина Київського району залишилася без електропостачання. Енергетики вже працюють над відновленням мережі. Місцевих жителів просять зменшити навантаження на електромережу.

Про це у суботу, 15 березня, повідомили в ДТЕК Одеські електромережі.

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За їхньою інформацією, аварія на енергообладнанні сталася сьогодні, 15 березня, о 13:05. Це спричинило відключення електроенергії в частині району.

На місці працюють аварійні бригади, які роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити світло. Орієнтовний час завершення робіт — до 17:00.

Енергетики закликають місцевих жителів тимчасово користуватися потужними електроприладами по черзі, щоб зменшити навантаження на мережу. Це допоможе прискорити відновлення електропостачання для всіх споживачів.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не запроваджували графіки відключення світла. Також ми писали, що через проведення планових і аварійних робіт у кількох районах Одеси, сьогодні, 15 березня, тимчасово припинять водопостачання.