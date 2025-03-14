Графіки відключень - що очікує на одеситів

Нычна Одеса. Фото: Новини.LIVE

В Київському та Приморському районах Одеси 15 березня будуть проводитися планові ремонтні роботи з 01:00 до 02:00. У цей час електроенергія буде відсутня, проте задіювати погодинні графіки не планують.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Споживання енергії знизилося

Споживання електроенергії дещо знизилося. Сьогодні його рівень був на 6,4% нищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина цього — ясна погода у кількох регіонах, що зумовлює більш високу ефективність роботи побутових СЕС.

Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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