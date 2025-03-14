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Графіки відключення — чи буде у одеситів світло у суботу

14 березня 2025 20:51
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Графіки відключень - що очікує на одеситів
Нычна Одеса. Фото: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Київському та Приморському районах Одеси 15 березня будуть проводитися планові ремонтні роботи з 01:00 до 02:00. У цей час електроенергія буде відсутня, проте задіювати погодинні графіки не планують.

Про це повідомляє ДТЕК.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість тарифів на комунальні послуги для населення. А також про добудову Хмельницької АЕС.

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