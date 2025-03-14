Графіки відключень - що очікує на одеситів

Графіки відключення — чи буде у одеситів світло у суботу
В Київському та Приморському районах Одеси 15 березня будуть проводитися планові ремонтні роботи з 01:00 до 02:00. У цей час електроенергія буде відсутня, проте задіювати погодинні графіки не планують.
Про це повідомляє ДТЕК.
Споживання енергії знизилося
Споживання електроенергії дещо знизилося. Сьогодні його рівень був на 6,4% нищим, ніж в той самий час попереднього дня. Причина цього — ясна погода у кількох регіонах, що зумовлює більш високу ефективність роботи побутових СЕС.
Де дізнатися графіки
Якщо відключення все ж таки запровадять, то енергетики попередять заздалегідь, а перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. У ДТЕК закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Як дізнатися час відновлення світла
Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
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