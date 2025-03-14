Графіки відключень - що очікує на одеситів

Нычная Одесса. Фото: Новости.LIVE

В Киевском и Приморском районах Одессы 15 марта будут проводиться плановые ремонтные работы с 01:00 до 02:00. В это время электроэнергия будет отсутствовать, однако задействовать почасовые графики не планируют.

Об этом сообщает ДТЭК.

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Потребление энергии снизилось

Потребление электроэнергии несколько снизилось. Сегодня его уровень был на 6,4% ниже, чем в то же время предыдущего дня. Причина этого — ясная погода в нескольких регионах, что обуславливает более высокую эффективность работы бытовых СЭС.

Где узнать графики

Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время восстановления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Viber;

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, недавно мы писали о стоимости тарифов на коммунальные услуги для населения. А также о достройке Хмельницкой АЭС.