Графіки відключень - що очікує на одеситів

Графики отключения — будет ли у одесситов свет в субботу
В Киевском и Приморском районах Одессы 15 марта будут проводиться плановые ремонтные работы с 01:00 до 02:00. В это время электроэнергия будет отсутствовать, однако задействовать почасовые графики не планируют.
Об этом сообщает ДТЭК.
Потребление энергии снизилось
Потребление электроэнергии несколько снизилось. Сегодня его уровень был на 6,4% ниже, чем в то же время предыдущего дня. Причина этого — ясная погода в нескольких регионах, что обуславливает более высокую эффективность работы бытовых СЭС.
Где узнать графики
Если отключение все же введут, то энергетики предупредят заранее, а проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. В ДТЭК призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Как узнать время восстановления света
Время восстановления света можно узнать с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- личных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
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