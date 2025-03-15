Відключення води в Одесі 15 березня: адреси та час

Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — у чому причина
Через проведення планових і аварійних робіт у кількох районах Одеси, сьогодні, 15 березня, тимчасово припинять водопостачання. Роботи триватимуть упродовж дня, тож мешканців просять підготувати запас води.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
- вул. Європейська (частково)
- вул. Рішельєвська (частково)
- вул. Базарна (частково)
- пров. Онілової (частково)
- вул. Велика Арнаутська (частково)
- вул. Євгена Танцюри (буд. 17-35, непарні)
- вул. Івана і Юрія Лип (буд. 15-41, непарні)
- вул. Космонавтів (буд. 38-70, парні)
- вул. Осипова (частково)
- вул. Італійська (частково)
- вул. Успенська (частково)
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бювети Одеси
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не запроваджували графіки відключення світла. Також ми писали, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян, у кого в оселі є електричне опалення.
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