Відключення води в Одесі 15 березня: адреси та час

Люди йдуть з пляшками по воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через проведення планових і аварійних робіт у кількох районах Одеси, сьогодні, 15 березня, тимчасово припинять водопостачання. Роботи триватимуть упродовж дня, тож мешканців просять підготувати запас води.



Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

вул. Європейська (частково)

вул. Рішельєвська (частково)

вул. Базарна (частково)

пров. Онілової (частково)

вул. Велика Арнаутська (частково)

вул. Євгена Танцюри (буд. 17-35, непарні)

вул. Івана і Юрія Лип (буд. 15-41, непарні)

вул. Космонавтів (буд. 38-70, парні)

вул. Осипова (частково)

вул. Італійська (частково)

вул. Успенська (частково)

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

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Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не запроваджували графіки відключення світла. Також ми писали, що у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян, у кого в оселі є електричне опалення.