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Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — у чому причина

15 березня 2025 13:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення води в Одесі 15 березня: адреси та час
Люди йдуть з пляшками по воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Через проведення планових і аварійних робіт у кількох районах Одеси, сьогодні, 15 березня, тимчасово припинять водопостачання. Роботи триватимуть упродовж дня, тож мешканців просять підготувати запас води.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — у чому причина - фото 1
Адреси відключень води. Фото: скриншот

Де немає води в Одесі

  • вул. Європейська (частково)
  • вул. Рішельєвська (частково)
  • вул. Базарна (частково)
  • пров. Онілової (частково)
  • вул. Велика Арнаутська (частково)
  • вул. Євгена Танцюри (буд. 17-35, непарні)
  • вул. Івана і Юрія Лип (буд. 15-41, непарні)
  • вул. Космонавтів (буд. 38-70, парні)
  • вул. Осипова (частково)
  • вул. Італійська (частково)
  • вул. Успенська (частково)

Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Бювети Одеси  

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

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  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не запроваджували графіки відключення світла. Також ми писали, що  у травні 2025 року подорожчає електрична енергія для частини громадян, у кого в оселі є електричне опалення.

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