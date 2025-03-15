Отключение воды в Одессе 15 марта: адреса и время

Люди идут с бутылками за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за проведения плановых и аварийных работ в нескольких районах Одессы, сегодня, 15 марта, временно прекратят водоснабжение. Работы продлятся в течение дня, поэтому жителей просят подготовить запас воды.



Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

ул. Европейская (частично)

ул. Ришельевская (частично)

ул. Базарная (частично)

переулок Ониловой (частично)

ул. Большая Арнаутская (частично)

ул. Евгения Танцюры (д. 17-35, нечетные)

ул. Ивана и Юрия Лип (д. 15-41, нечетные)

ул. Космонавтов (д. 38-70, четные)

ул. Осипова (частично)

ул. Итальянская (частично)

ул. Успенская (частично)

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

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Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан, у кого в доме есть электрическое отопление.