Отключение воды в Одессе 15 марта: адреса и время

Тысячи одесситов сегодня остались без воды — в чем причина
Из-за проведения плановых и аварийных работ в нескольких районах Одессы, сегодня, 15 марта, временно прекратят водоснабжение. Работы продлятся в течение дня, поэтому жителей просят подготовить запас воды.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
- ул. Европейская (частично)
- ул. Ришельевская (частично)
- ул. Базарная (частично)
- переулок Ониловой (частично)
- ул. Большая Арнаутская (частично)
- ул. Евгения Танцюры (д. 17-35, нечетные)
- ул. Ивана и Юрия Лип (д. 15-41, нечетные)
- ул. Космонавтов (д. 38-70, четные)
- ул. Осипова (частично)
- ул. Итальянская (частично)
- ул. Успенская (частично)
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Бюветы Одессы
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан, у кого в доме есть электрическое отопление.
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