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Тысячи одесситов сегодня остались без воды — в чем причина

15 марта 2025 13:22
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение воды в Одессе 15 марта: адреса и время
Люди идут с бутылками за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Из-за проведения плановых и аварийных работ в нескольких районах Одессы, сегодня, 15 марта, временно прекратят водоснабжение. Работы продлятся в течение дня, поэтому жителей просят подготовить запас воды.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Тисячі одеситів сьогодні залишилися без води — у чому причина - фото 1
Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

  • ул. Европейская (частично)
  • ул. Ришельевская (частично)
  • ул. Базарная (частично)
  • переулок Ониловой (частично)
  • ул. Большая Арнаутская (частично)
  • ул. Евгения Танцюры (д. 17-35, нечетные)
  • ул. Ивана и Юрия Лип (д. 15-41, нечетные)
  • ул. Космонавтов (д. 38-70, четные)
  • ул. Осипова (частично)
  • ул. Итальянская (частично)
  • ул. Успенская (частично)

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Бюветы Одессы

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

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  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, сегодня в Одессе не вводили графики отключения света. Также мы писали, что в мае 2025 года подорожает электрическая энергия для части граждан, у кого в доме есть электрическое отопление.

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