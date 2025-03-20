Каково будущее поврежденного дроном садика в Одессе

Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE

На месте разрушенного в результате дроновой атаки детского сада в Киевском районе ничего строить не будут. Сейчас эксперты еще продолжают решать возможно ли восстановление здания.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями горсовета.

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Судьба детского сада

Сейчас в профильном департаменте еще ждут выводы экспертизы о состоянии поврежденного здания детского сада. Панельные дома, к которым относится и это строение, очень неустойчивы, поэтому укрепить их далеко не всегда удается.

"Сейчас будет приниматься решение можно ли укрепить садик или его полностью перестраивать", — говорит руководитель департамента образования Елена Буйневич.

Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE

Поврежденный садик. Фото: Новини.LIVE

Слухи о строительстве

В профильном департаменте одесского горсовета заверили, что слухи о застройке участка после возможного сноса садика — чьи-то домыслы. Сейчас чиновники юридически закрепляют земельный участок, после чего там можно будет возводить только учебные учреждения.

"Ко мне обратились жители домов, которые рядом, что в их группе было кем-то опубликовано, уже удалено, сообщение, что горсовет планирует снести этот детский сад и построить 20-этажный дом. Это неправда, это чьи-то фантазии. Мы сейчас в процессе закрепления земельного участка, там где земельный участок и образование — там ничего другого быть не может", — говорит руководитель департамента образования Елена Буйневич.

Всего на ликвидацию последствий вражеских прилетов для учреждений образования планируется на ближайшей сессии выделить из бюджета города еще 11 млн. грн.

Напомним, недавно мы писали о восстановлении дома на Прохоровской. А также о ремонте моста через канал Кофа.