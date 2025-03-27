Повышение стоимости питания детей в Одессе

Дети едят. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Исполнительный комитет Одесского горсовета принял проект решения о повышении стоимости питания для воспитанников в образовательных учреждениях. Изменения коснутся всех категорий детей — от дошкольников до учеников средних и старших классов.

Об этом шла речь сегодня на заседании исполнительного комитета Одесского горсовета.

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Школы и садики

Для детей в возрасте от 1 до 4 лет стоимость питания в садиках повысится с 61,66 грн до 80,97 грн, а для воспитанников от 4 до 7 лет — с 80,76 грн до 102,58 грн. Ученики 1-4 классов учреждений общего среднего образования продолжат получать завтрак за 75 грн и обед за 86,50 грн. Для лиц, нуждающихся в безглютеновом и безлактозном питании, цена останется на уровне 125 грн в день.

Санаторные учреждения и лицеи

В санаторных учреждениях для детей с ранними проявлениями туберкулеза питание подорожает со 110,59 до 130,59 грн для самых младших и со 146,51 до 166,66 грн для старших. А в одном из одесских лицеев с военно-физической подготовкой стоимость питания вырастет рекордно — со 198 грн до 326,68 грн.

Кому возместят

Предусмотрено возмещение из городского бюджета для определенных категорий детей, в частности из малообеспеченных семей, сирот, лиц с инвалидностью. А также тех, кто имеет статус пострадавших в результате военных действий. Окончательное решение об изменениях стоимости питания депутаты примут во время следующей сессии горсовета.

Напомним, недавно мы писали о том, почему питание в учебных заведениях подорожало. А также об инклюзивных кабинетах в школах.