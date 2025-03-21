Питание в школах Одессы подорожает

Дети в школе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе в детских садах и специализированных учебных учреждениях вырастет стоимость суточного питания. Однако некоторым категориям детей компенсируют расходы из городского бюджета.

Об этом сообщили на заседании депутатской комиссии по вопросам образования, спорта и взаимодействия с общественными организациями горсовета.

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Насколько возрастет оплата

В среднем стоимость суточного питания с 1 мая вырастет в садиках на 20 грн. Для детей от 1 до 4 лет — с 60,30 до 80,97 грн; а с 4 до 7 лет — с 81, 54 до 102,58 грн.

В санаторных учреждениях, где лечатся дети с ранними формами туберкулеза, на питание в день будет выделяться немного больше:

от 1 до 4 лет — 130,59 грн;

от 4 до 7 лет — 166,60 грн.

Кому компенсируют из бюджета

Однако питание льготных категорий детей и воспитанников санаторных групп будет полностью компенсироваться из городского бюджета. В других случаях город вернет лишь 10% стоимости еды. Остальное будут оплачивать, как и сейчас, родители. Подорожание обусловлено стремительным ростом цен на продукты.

"Если учесть рост цен, мы физически не можем на 60 грн кормить четыре раза в день. Это невозможно. Фактически дети едят у нас за стоимость полторы чашки кофе. Это неполная стоимость — это только коммунальные продукты. А есть еще зарплата", — говорит глава департамента образования Елена Буйневич.

Елена Буйневич отметила, что несмотря на повышение суточной стоимости, департамент не просит у города дополнительного бюджета. Все потому что текущий был рассчитан на 100% заполняемость учреждений, которой нет и близко.

Напомним, недавно мы писали о том, сколько выделят муниципальной страже. А также о 14 миллионах на инклюзивные кабинеты в школах.