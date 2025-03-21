Полномочия ТЦК в Одессе перейдут муниципальной структуре

Проверка ТЦК. Фото иллюстративное: nikitabuida

Полномочия ТЦК частично перейдут муниципальной структуре. На ее содержание планируют выделить из городского бюджета почти 14,5 миллиона гривен.

Об этом мы узнали из Комиссии по вопросам планирования, бюджета и финансов горсовета.

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Члены комиссии единогласно проголосовали за поддержку этого вопроса и вынесение на повестку дня следующей сессии горсовета. Как сообщил председатель коллегиального органа Алексей Потапский, таково было требование государства.

"Есть постановление Кабмина, которым местным громадам предоставляют обязанность и полномочия по первичному учету военнообязанных. У нас создается структура, которой фактически будут передаваться частично полномочия наших ТЦК для первичного учета военнообязанных",— говорит Алексей Потапский.

На это выделят 14 млн 482 тысячи гривен, из них на оплату труда сотрудников будущего органа пойдут 11 млн. 952 тыс.

Напомним, недавно мы писали о 14 миллионах на инклюзивные кабинеты в школах. а также о мужчине, который сообщал о местах нахождения ТЦК.