Повноваження ТЦК в Одесі перейдуть муніципальній структурі

Перевірка ТЦК. Фото ілюстративне: vinnitsa.infо

Повноваження ТЦК частково перейдуть муніципальній структурі. На її утримання планують виділити з міського бюджету майже 14,5 мільйона гривень.

Про це ми дізналися з Комісії з питань планування, бюджету і фінансів міськради.

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У міськраді проголосували

Члени комісії одноголосно проголосували за підтримку цього питання та винесення на порядок денний наступної сесії міськради. Як повідомив голова колегіального органу, Олексій Потапський, такою є вимога держави.

"Є постанова Кабміну, яким місцевим громадам надають обов'язок і повноваження щодо первинного обліку військовозобов'язаних. У нас створюється структура, якою фактично будуть передаватися частково повноваження наших ТЦК для первинного обліку військовозобов'язаних", — каже Олексій Потапський.

На це виділять 14 млн 482 тисячі гривень, з них на оплату праці співробітників майбутнього органу підуть 11 млн. 952 тис.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про 14 мільйонів на інклюзивні кабінети в школах. А також про чоловіка, який повідомляв про місця знаходження ТЦК.