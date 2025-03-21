Повноваження ТЦК в Одесі перейдуть муніципальній структурі

Муніципальній варті, яка замінить ТЦК в Одесі дадуть 14,5 млн
Повноваження ТЦК частково перейдуть муніципальній структурі. На її утримання планують виділити з міського бюджету майже 14,5 мільйона гривень.
Про це ми дізналися з Комісії з питань планування, бюджету і фінансів міськради.
У міськраді проголосували
Члени комісії одноголосно проголосували за підтримку цього питання та винесення на порядок денний наступної сесії міськради. Як повідомив голова колегіального органу, Олексій Потапський, такою є вимога держави.
"Є постанова Кабміну, яким місцевим громадам надають обов'язок і повноваження щодо первинного обліку військовозобов'язаних. У нас створюється структура, якою фактично будуть передаватися частково повноваження наших ТЦК для первинного обліку військовозобов'язаних", — каже Олексій Потапський.
На це виділять 14 млн 482 тисячі гривень, з них на оплату праці співробітників майбутнього органу підуть 11 млн. 952 тис.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про 14 мільйонів на інклюзивні кабінети в школах. А також про чоловіка, який повідомляв про місця знаходження ТЦК.
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