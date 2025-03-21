Харчування в школах Одеси подорожчає

Діти у школі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі у дитячих садках та спеціалізованих навчальних установах зросте вартість добового харчування. Проте деяким категоріям освітян компенсують витрати з міського бюджету.

Про це повідомили на засіданні депутатської комісії з питань освіти, спорту та взаємодії із громадськими організаціями міськради.

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Наскільки зросте оплата

У середньому вартість добового харчування з 1 травня зросте в садках на 20 грн. Для дітей від 1 до 4 років — з 60,30 до 80,97 грн; а з 4 до 7 років — з 81, 54 до 102,58 грн.

У санаторних закладах, де лікуються діти з ранніми формами туберкульозу, на харчування в день виділятимуть трохи більше:

від 1 до 4 років — 130,59 грн;

від 4 до 7 років — 166.60 грн.

Кому компенсують з бюджету

Проте харчування пільгових категорій дітей та вихованців санаторних груп повністю компенсуватиметься з міського бюджету. В інших випадках місто поверне лише 10% вартості їжі. Решту оплачуватимуть, як і зараз, батьки. Подорожчання обумовлене стрімким зростанням цін на продукти.

"Якщо врахувати зростання цін, ми фізично не можемо на 60 грн годувати чотири рази на день. Це неможливо. Фактично діти їдять у нас за вартість півтори чашки кави. Це неповна вартість — це тільки комунальні продукти. А є ще зарплата", — каже очільник департаменту освіти Олена Буйневич.

Олена Буйневич зазначила, що незважаючи на підвищення добової вартості, департамент не просить у міста додаткового бюджету. Усе тому що поточний був розрахований на 100% заповнюваність закладів, якої немає й близько.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, скільки виділять муніципальній варті. А також про 14 мільйонів на інклюзивні кабінети в школах.