Підвищення вартості харчування дітей в Одесі

Діти їдять. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Виконавчий комітет Одеської міськради ухвалив проєкт рішення щодо підвищення вартості харчування для вихованців у закладах освіти. Зміни торкнуться всіх категорій дітей — від дошкільнят до учнів середніх та старших класів.

Про це йшлося сьогодні на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

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Школи та садки

Для дітей віком від 1 до 4 років вартість харчування у садках підвищиться з 61,66 грн до 80,97 грн, а для вихованців від 4 до 7 років — з 80,76 грн до 102,58 грн. Учні 1–4 класів закладів загальної середньої освіти продовжать отримувати сніданок за 75 грн та обід за 86,50 грн. Для дітей, які потребують безглютенового та безлактозного харчування, ціна залишиться на рівні 125 грн на день.

Санаторні установи та ліцеї

У санаторних закладах для дітей із ранніми проявами туберкульозу харчування подорожчає зі 110, 59 до 130,59 грн для наймолодших і з 146, 51 до 166,66 грн для старших. А в одному з одеських ліцеїв з військово-фізичною підготовкою вартість харчування зросте рекордно — зі 198 грн до 326,68 грн.

Кому відшкодують

Передбачено відшкодування з міського бюджету для певних категорій дітей, зокрема із малозабезпечених сімей, сиріт, осіб з інвалідністю. А також тих, хто має статус постраждалих унаслідок воєнних дій. Остаточне рішення щодо змін вартості харчування депутати ухвалять під час наступної сесії міськради.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, чому харчування в закладах освіти подорожчало. А також про інклюзивні кабінети в школах.