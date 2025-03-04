Образовательные учреждения Одессы снова работают - последствия обстрела

Комната детского сада. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за обстрела некоторые школы и садики города были обесточены и лишились теплоснабжения. Однако коммунальщикам уже удалось исправить ситуацию — образовательные учреждения Одессы снова работают.

Об этом сообщает официальный канал города.

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Школы и садики работают

Все школы и садики в Одессе уже утром обеспечены отоплением. Кроме того, учебные заведения уже запитаны электричеством и работают в штатном режиме.

Сообщение на канале города. Фото: скриншот

Добавим, утром 4 марта энергетики запитали объекты критической инфраструктуры и вернули свет 7 тысячам семей там, где это было технически возможно. Однако ремонтные работы продолжаются. Повреждения сложные, поэтому их устранение требует времени.

Напомним, недавно мы писали об аварийных работах в Одессе. А также об аварийных отключениях света после обстрела.