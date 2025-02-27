Одесситам отключили теплоснабжение — когда вернут

Батарея отопления в квартире. Фото иллюстративное: cleanguard

До завтрашнего вечера часть жителей Одессы осталась без тепла. Все из-за аварийных ремонтных работ, которые уже проводят коммунальщики.

Об этом сообщают жилищно-коммунальные службы Одессы.

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У кого нет отопления

Сейчас отопления нет по следующим адресам:

вул. Манежна, 20,20/3,24,22,26,28,2;

ул. Мечникова, 6а,4,6;

переулок Алексея Воропая, 11,13;

Ольгиевский спуск, 8,8а,10,5;

переулок Сеченова, 11;

ул. Скидановская, 5,7,7а;

ул. Старопортофранковская, 6,8,12,14;

ул. Балковская, 7а,7,9.

Вернуть отопление в дома одесситов коммунальщики обещают до 20:00 завтрашнего дня.

Как узнать об отключении отопления

Узнать актуальную информацию об отключении тепла можно следующими способами:

на официальном сайте КП "Теплоснабжение города Одесса" в разделе "Оперативная информация" или в личном кабинете;

на канале жилищно-коммунальных служб Одессы;

на официальном канале города.

Напомним, недавно мы писали об отключении воды в Одессе. А также о тарифах на вывоз мусора.