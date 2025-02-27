Одесситам отключили теплоснабжение — когда вернут

Одесситы остались на сутки без тепла из-за аварийных работ
27 февраля 2025 17:28
Батарея отопления в квартире. Фото иллюстративное: cleanguard
До завтрашнего вечера часть жителей Одессы осталась без тепла. Все из-за аварийных ремонтных работ, которые уже проводят коммунальщики.
Об этом сообщают жилищно-коммунальные службы Одессы.
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У кого нет отопления
Сейчас отопления нет по следующим адресам:
- вул. Манежна, 20,20/3,24,22,26,28,2;
- ул. Мечникова, 6а,4,6;
- переулок Алексея Воропая, 11,13;
- Ольгиевский спуск, 8,8а,10,5;
- переулок Сеченова, 11;
- ул. Скидановская, 5,7,7а;
- ул. Старопортофранковская, 6,8,12,14;
- ул. Балковская, 7а,7,9.
Вернуть отопление в дома одесситов коммунальщики обещают до 20:00 завтрашнего дня.
Как узнать об отключении отопления
Узнать актуальную информацию об отключении тепла можно следующими способами:
- на официальном сайте КП "Теплоснабжение города Одесса" в разделе "Оперативная информация" или в личном кабинете;
- на канале жилищно-коммунальных служб Одессы;
- на официальном канале города.
Напомним, недавно мы писали об отключении воды в Одессе. А также о тарифах на вывоз мусора.
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