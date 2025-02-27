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Одесситы остались на сутки без тепла из-за аварийных работ

27 февраля 2025 17:28
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Одесситам отключили теплоснабжение — когда вернут
Батарея отопления в квартире. Фото иллюстративное: cleanguard
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

До завтрашнего вечера часть жителей Одессы осталась без тепла. Все из-за аварийных ремонтных работ, которые уже проводят коммунальщики.

Об этом сообщают жилищно-коммунальные службы Одессы.

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У кого нет отопления

Сейчас отопления нет по следующим адресам:

  • вул. Манежна, 20,20/3,24,22,26,28,2;
  • ул. Мечникова, 6а,4,6;
  • переулок Алексея Воропая, 11,13;
  • Ольгиевский спуск, 8,8а,10,5;
  • переулок Сеченова, 11;
  • ул. Скидановская, 5,7,7а;
  • ул. Старопортофранковская, 6,8,12,14;
  • ул. Балковская, 7а,7,9.

Вернуть отопление в дома одесситов коммунальщики обещают до 20:00 завтрашнего дня.

Как узнать об отключении отопления

Узнать актуальную информацию об отключении тепла можно следующими способами:

Напомним, недавно мы писали об отключении воды в Одессе. А также о тарифах на вывоз мусора.

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