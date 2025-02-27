Одеситам відключили теплопостачання — коли повернуть

Одесити залишилися на добу без тепла через аварійні роботи
27 лютого 2025 17:28
Батарея опалення в квартирі. Фото ілюстративне: cleanguard
До завтрашнього вечора частина жителів Одеси залишилась без тепла. Усе через аварійні ремонтні роботи, які вже проводять комунальники.
Про це повідомляють житлово-комунальні служби Одеси.
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В кого немає опалення
Наразі опалення немає за наступними адресами:
- вул. Манежна,20,20/3,24,22,26,28,2;
- вул. Мечникова,6а,4,6;
- пров. Олекси Воропая,11,13;
- Ольгіївський узвіз, 8,8а,10,5;
- пров. Сєченова, 11;
- вул. Скиданівська,5,7,7а;
- вул. Старопортофранківська,6,8,12,14;
- вул. Балківська,7а,7,9.
Повернути опалення у домівки одеситів комунальники обіцяють до 20:00 завтрашнього дня.
Як дізнатися про відкючення опалення
Дізнатися актуальну інформацію щодо відключення тепла можна наступними способами:
- На офіційному сайті КП "Теплопостачання міста Одеса" в розділі "Оперативна інформація" чи в особистому кабінеті.
- На каналі житлово-комунальних служб Одеси.
- На офіційному каналі міста.
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