Одеситам відключили теплопостачання — коли повернуть

Батарея опалення в квартирі. Фото ілюстративне: cleanguard

До завтрашнього вечора частина жителів Одеси залишилась без тепла. Усе через аварійні ремонтні роботи, які вже проводять комунальники.

Про це повідомляють житлово-комунальні служби Одеси.

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В кого немає опалення

Наразі опалення немає за наступними адресами:

вул. Манежна,20,20/3,24,22,26,28,2;

вул. Мечникова,6а,4,6;

пров. Олекси Воропая,11,13;

Ольгіївський узвіз, 8,8а,10,5;

пров. Сєченова, 11;

вул. Скиданівська,5,7,7а;

вул. Старопортофранківська,6,8,12,14;

вул. Балківська,7а,7,9.

Повернути опалення у домівки одеситів комунальники обіцяють до 20:00 завтрашнього дня.

Як дізнатися про відкючення опалення

Дізнатися актуальну інформацію щодо відключення тепла можна наступними способами:

На офіційному сайті КП "Теплопостачання міста Одеса" в розділі "Оперативна інформація" чи в особистому кабінеті.

На каналі житлово-комунальних служб Одеси.

На офіційному каналі міста.

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