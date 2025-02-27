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Одесити залишилися на добу без тепла через аварійні роботи

27 лютого 2025 17:28
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Одеситам відключили теплопостачання — коли повернуть
Батарея опалення в квартирі. Фото ілюстративне: cleanguard
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

До завтрашнього вечора частина жителів Одеси залишилась без тепла. Усе через аварійні ремонтні роботи, які вже проводять комунальники.

Про це повідомляють житлово-комунальні служби Одеси.

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В кого немає опалення

Наразі опалення немає за наступними адресами:

  • вул. Манежна,20,20/3,24,22,26,28,2;
  • вул. Мечникова,6а,4,6;
  • пров. Олекси Воропая,11,13;
  • Ольгіївський узвіз, 8,8а,10,5;
  • пров. Сєченова, 11;
  • вул. Скиданівська,5,7,7а;
  • вул. Старопортофранківська,6,8,12,14;
  • вул. Балківська,7а,7,9.

Повернути опалення у домівки одеситів комунальники обіцяють до 20:00 завтрашнього дня. 

Як дізнатися про відкючення опалення

Дізнатися актуальну інформацію щодо відключення тепла можна наступними способами:

Нагадаємо, нещодавно ми писали про відключення води в Одесі. А також про тарифи на вивіз сміття.

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