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Отключение воды в Одессе — адреса бюветов

27 февраля 2025 11:55
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Отключение воды сегодня в Одессе
Кран с водой. Фото иллюстративное: Выставка домов малоэтажная страна
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Из-за планового ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 17:00 снабжение абонентам обещают восстановить.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Где именно нет воды

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • ул. Ришельевская — частично;
  • ул. Греческая — частично.

До 17:00 воды не будет:

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — все дома;
  • ул. Г. Костанди, 199-201 — все дома;
  • ул. Академика Королева, 40-68А — все дома;
  • ул. 13 Линия Люстдорфской дороги, 46-49А — все дома;
  • ул. Семьи Глодан, 9-19 — все дома;
  • Усатово — все дома;
  • Киевское шоссе.
Одесити знову лишилися без води — адреси відключень - фото 1
Отключение воды. Фото: Инфоксводоканал

Адреса бюветов

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, еще недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора в марте. А также о стоимости света в следующем месяце.

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