Отключение воды сегодня в Одессе

Отключение воды в Одессе — адреса бюветов
Из-за планового ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 17:00 снабжение абонентам обещают восстановить.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Где именно нет воды
До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- ул. Ришельевская — частично;
- ул. Греческая — частично.
До 17:00 воды не будет:
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — все дома;
- ул. Г. Костанди, 199-201 — все дома;
- ул. Академика Королева, 40-68А — все дома;
- ул. 13 Линия Люстдорфской дороги, 46-49А — все дома;
- ул. Семьи Глодан, 9-19 — все дома;
- Усатово — все дома;
- Киевское шоссе.
Адреса бюветов
Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, еще недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора в марте. А также о стоимости света в следующем месяце.
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