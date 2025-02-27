Отключение воды сегодня в Одессе

Кран с водой. Фото иллюстративное: Выставка домов малоэтажная страна

Из-за планового ремонта объектов Инфоксводоканала тысячи одесситов сегодня остались до вечера без воды. Однако до 17:00 снабжение абонентам обещают восстановить.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Где именно нет воды

До 14:00 водоснабжение будет отсутствовать:

ул. Ришельевская — частично;

ул. Греческая — частично.

До 17:00 воды не будет:

просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — все дома;

ул. Г. Костанди, 199-201 — все дома;

ул. Академика Королева, 40-68А — все дома;

ул. 13 Линия Люстдорфской дороги, 46-49А — все дома;

ул. Семьи Глодан, 9-19 — все дома;

Усатово — все дома;

Киевское шоссе.

Отключение воды. Фото: Инфоксводоканал

Адреса бюветов

Добавим, что сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, еще недавно мы писали о тарифах на вывоз мусора в марте. А также о стоимости света в следующем месяце.