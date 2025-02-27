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Відключення води в Одесі — адреси бюветів

27 лютого 2025 11:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Відключення води сьогодні в Одесі
Кран з водою. Фото ілюстративне: Виставка домів малоетажна країна
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 17:00 постачання абонентам обіцяють відновити.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

  • вул. Рішельєвська — частково;
  • вул. Грецька — частково.

До 17:00 води не буде: 

  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — усі будинки; 
  • вул. Г. Костанді, 199-201 — усі будинки;
  • вул. Академіка Корольова, 40-68А — усі будинки;
  • вул. 13 Лінія Люстдорфської дороги, 46-49А — усі будинки;
  • вул. Сім’ї Глодан, 9-19 — усі будинки;
  • Усатово — усі будинки;
  • Київське шосе.
Одесити знову лишилися без води — адреси відключень - фото 1
Відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Адреси бюветів

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами: 

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на вивезення сміття у березні. А також про вартість світла наступного місяця.

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