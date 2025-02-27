Відключення води сьогодні в Одесі

Відключення води в Одесі — адреси бюветів
Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 17:00 постачання абонентам обіцяють відновити.
Про це повідомляє Інфоксводоканал.
Де саме немає води
До 14:00 водопостачання буде відсутнє:
- вул. Рішельєвська — частково;
- вул. Грецька — частково.
До 17:00 води не буде:
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — усі будинки;
- вул. Г. Костанді, 199-201 — усі будинки;
- вул. Академіка Корольова, 40-68А — усі будинки;
- вул. 13 Лінія Люстдорфської дороги, 46-49А — усі будинки;
- вул. Сім’ї Глодан, 9-19 — усі будинки;
- Усатово — усі будинки;
- Київське шосе.
Адреси бюветів
Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на вивезення сміття у березні. А також про вартість світла наступного місяця.
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