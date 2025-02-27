Відключення води сьогодні в Одесі

Кран з водою. Фото ілюстративне: Виставка домів малоетажна країна

Через плановий ремонт об'єктів Інфоксводоканалу тисячі одеситів сьогодні залишилися до вечора без води. Проте до 17:00 постачання абонентам обіцяють відновити.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

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Де саме немає води

До 14:00 водопостачання буде відсутнє:

вул. Рішельєвська — частково;

вул. Грецька — частково.

До 17:00 води не буде:

просп. Князя Ярослава Мудрого, 18-24Б — усі будинки;

вул. Г. Костанді, 199-201 — усі будинки;

вул. Академіка Корольова, 40-68А — усі будинки;

вул. 13 Лінія Люстдорфської дороги, 46-49А — усі будинки;

вул. Сім’ї Глодан, 9-19 — усі будинки;

Усатово — усі будинки;

Київське шосе.

Відключення води. Фото: Інфоксводоканал

Адреси бюветів

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тарифи на вивезення сміття у березні. А також про вартість світла наступного місяця.