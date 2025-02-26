Тариф на вывоз мусора в Одессе подорожает

Тарифы на март — сколько одесситы будут платить за вывоз мусора
В Одессе, несмотря на слухи, повышать тариф на вывоз мусора пока не планируют. Стоимость услуги, как и раньше, будет колебаться от 33 до 61 гривны в месяц, в зависимости от обслуживающей компании и места жительства.
Журналисты Новини.LIVE разбирались с тем, сколько одесситы будут платить за вывоз мусора в марте.
Тариф для одесситов
Одесский городской совет не анонсировал никаких повышений. Сейчас размер платы за услуги по обращению с бытовыми отходами для населения, проживающего в многоквартирных жилых домах Одессы — 127,97 грн/м³ в год, то есть 34,11 грн/мес на одного человека (с НДС). Однако стоимость этой услуги также зависит от обслуживающей компании.
Обслуживающие компании и их цены
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 гривны для жителей многоквартирных домов и 61,26 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Клиар-Сити" — 33,99 гривны для жителей многоквартирных домов и 58,68 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "ТВ-Серрус" — 34,80 гривны для жителей многоквартирных домов и 60,07 гривны для жителей частного сектора в месяц с человека;
- "Одескоммунтранс" — 34,13 гривни для жителей многоквартирных домов и 58,89 гривни для жителей частного сектора в месяц с человека.
Одесская область
Разница в стоимости связана с удаленностью населенного пункта от полигона и объемами мусора. В частности в Измаильской администрации уже сообщили, что местные жители с марта будут платить 62 гривны за одного человека, вместо 55, как сейчас.
Напомним, недавно мы писали о тарифе на мобильную связь. А также о стоимости электроэнергии.
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