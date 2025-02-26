Тариф на вивіз сміття в Одесі подорожчає

Сміттєзбірна машина. Фото ілюстративне: Знам'янка

В Одесі, попри чутки, підвищувати тариф на вивезення сміття поки не планують. Вартість послуги, як і раніше, коливатиметься від 33 до 61 гривні на місяць, в залежності від обслуговуючої компанії та місця проживання.

Журналісти Новини.LIVE розбиралися з тим, скільки одесити сплачуватимуть за вивезення сміття у березні.

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Одеська міська рада не анонсувала ніяких відвищень. Наразі розмір плати за послуги з поводження з побутовими відходами для населення, яке мешкає у багатоквартирних житлових будинках Одеси — 127,97 грн/м³ на рік, тобто 34,11 грн/міс на одну особу (з ПДВ). Проте вартість цієї послуги також залежить від компанії, що обслуговує.

Обслуговуючі компанії та їхні ціни

"Еко-Ренесанс" — 35,49 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 61,26 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи;

"Кліар-Сіті" — 33,99 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,68 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"ТВ-Серрус" — 34,80 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 60,07 гривні для жителів приватного сектора на місяць з особи;

"Одескомунтранс" — 34,13 гривні для мешканців багатоквартирних будинків та 58,89 гривні для мешканців приватного сектору на місяць з особи.

Одеська область

Різниця у вартості пов’язана з віддаленістю населеного пункту від полігону та обсягами сміття. Зокрема в Ізмаїльській адміністрації вже повідомили, що місцеві мешканці з березня платитимуть 62 гривні за одну особу, замість 55.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про тариф на мобільний зв'язок. А також про вартість електроенергії.