Освітні заклади Одеси знову працюють - наслідки обстрілу

Школи і садки Одеси запрацювали — є тепло й електрика
Через обстріл деякі школи та садки міста були знеструмлені та позбулись теплопостачання. Проте комунальникам вже вдалося виправити ситуацію — освітні заклади Одеси знову працюють.
Про це повідомляє офіційний канал міста.
Школи та садки працюють
Усі школи та садки в Одесі вже зранку забезпечені опаленням. Крім того, заклади освіти уже підживлені електрикою та працюють у штатному режимі.
Додамо, зранку 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам родин там, де це було технічно можливо. Однак ремонтні роботи тривають. Пошкодження складні, тому їх усунення потребує часу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварійні роботи в Одесі. А також про аварійні відключення світла після обстрілу.
Читайте Новини.LIVE!