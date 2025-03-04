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Школи і садки Одеси запрацювали — є тепло й електрика

4 березня 2025 10:20
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Освітні заклади Одеси знову працюють - наслідки обстрілу
Кімната дитячого садочку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Через обстріл деякі школи та садки міста були знеструмлені та позбулись теплопостачання. Проте комунальникам вже вдалося виправити ситуацію — освітні заклади Одеси знову працюють.

Про це повідомляє офіційний канал міста.

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Усі школи та садки в Одесі вже зранку забезпечені опаленням. Крім того, заклади освіти уже підживлені електрикою та працюють у штатному режимі.

Школи і садки Одеси запрацювали — є тепло і електрика - фото 1
Повідомлення на каналі міста. Фото: скриншот

Додамо, зранку 4 березня енергетики заживили обʼєкти критичної інфраструктури та повернули світло 7 тисячам родин там, де це було технічно можливо. Однак ремонтні роботи тривають. Пошкодження складні, тому їх усунення потребує часу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про аварійні роботи в Одесі. А також про аварійні відключення світла після обстрілу.

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