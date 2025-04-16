В Одесской области будут судить предпринимателя, который украл деньги на ремонт школы - что грозит

Полицейский за протоколом. Фото: Главное управление Национальной полиции в Одесской области

Директор предприятия в Одесской области присвоил почти 240 тысяч гривен бюджетных средств на ремонте крыши школы. Однако его разоблачили правоохранители и открыли на него дело.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Директор строительной фирмы должен был провести капитальное строительство кровли одной из школ Успеновской громады. Впрочем, по данным правоохранителей, подрядчик не выполнил в полном объеме взятые на себя обязательства. А в документации за два месяца умышленно завысил объем и стоимость выполненных строительных работ и использованных материалов. Таким образом предприятие получило на свой счет из бюджета сельсовета сумму, которая была завышена почти на 240 тысяч гривен. Деньгами 52-летний предприниматель распорядился по своему усмотрению.

Какое наказание грозит

Фигуарнту сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление положением и внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о браконьерах, которые наловили рыбы на 1,3 миллиона гривен. А также о деле экс-военкома Борисова.