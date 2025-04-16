На Одещині судитимуть підприємця, який вкрав гроші на ремонт школи - що загрожує

ПОліцейський за протоколом. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Директор підприємства на Одещині привласнив майже 240 тисяч гривень бюджетних коштів на ремонті покрівлі школи. Однак його викрили правоохоронці та відкрили на нього справу.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Директор будівельної фірми повинен був провести капітальне будівництво покрівлі однієї зі шкіл Успенівської громади. Втім, за даними правоохоронців, підрядник не виконав у повному обсязі взяті на себе зобов’язання. А в документації за два місяці умисно завищив обсяг та вартість виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів. У такий спосіб підприємство отримало на свій рахунок з бюджету сільради суму, що була завищена майже на 240 тисяч гривень. Грошима 52-річний підприємець розпорядився на власний розсуд.

Яке покарання загрожує

Фігуарнту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (зловживання становищем і внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про бракон'єрів, які наловили риби на 1,3 мільйони гривень. А також про справу ексвоєнкома Борисова.