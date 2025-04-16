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Угроза для Одесчины — корабли врага на дежурстве

16 апреля 2025 10:36
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Военные корабли РФ наготове - Одесская область в опасности от ракетоносителей
Корабль РФ. Фото иллюстративное: Укринформ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Враг вывел свои ракетоносители из Черного и Азовского морей. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие военных кораблей РФ, которые снаряжены 26 "Калибрами".

Об этом 16 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземное на рейды выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

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Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 5 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 5 кораблей, 2 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о морском перемирии. А также о том, что Зеленский просил системы ПВО.

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