Военные корабли РФ наготове - Одесская область в опасности от ракетоносителей

Корабль РФ. Фото иллюстративное: Укринформ

Враг вывел свои ракетоносители из Черного и Азовского морей. Но в Средиземной акватории пока наблюдается присутствие военных кораблей РФ, которые снаряжены 26 "Калибрами".

Об этом 16 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземное на рейды выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 6 судов, 5 из которых затем продолжили движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 5 кораблей, 2 из которых двинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о морском перемирии. А также о том, что Зеленский просил системы ПВО.