Військові кораблі РФ напоготові - Одещина у небезпеці від ракетоносіїв

Корабель РФ. Фото ілюстративне: Укрінформ

Ворог вивів свої ракетоносії з Чорного та Азовського морів. Але у Середземній акваторії наразі спостерігається присутність військових кораблів РФ, які споряджені 26 "Калібрами".

Про це 16 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. Але у Середземне на рейди виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 6 суден, 5 з яких потім продовжили рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 5 кораблів, 2 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про морське перемир'я. А також про те, що Зеленський просив системи ППО.