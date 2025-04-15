НАТО повинні сильніше тиснути на Кремль і дати Україні більше систем Patriot - Володимир Зеленський

Patriot PAC-3MSE. Фото иллюстративное: US Army

НАТО повинні сильніше тиснути на Кремль і дати Україні більше систем Patriot. Оскільки наша держава наразі потребує систем поротиповітряної оборони.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу в Одесі.

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Володимир Зеленський подякував генеральному секретарю НАТО Марку Рютте за послідовну підтримку ще з початку повномасштабної війни. Крім того, наголосив на важливості постачання систем Patriot. Президент заявив, що Україна готова долучатися фінансово до їхнього придбання. Оскільки наша країна потребує систем ПВО.

"Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах протиповітряної оборони і в ракетах до них," — сказав Володимир Зеленський.

Також президент України закликав союзників до більш рішучого тиску на Кремль та підтримки оборонних форматів співпраці, зокрема коаліції Patriot і місії НАТО у Вісбадені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про координаційну нараду в Одесі. А також про переговори у Туреччині щодо режиму тиші на Чорному морі.