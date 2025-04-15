В Анкаре идут переговоры между РФ, Украиной и представителями НАТО о перемирии на Черном море

Корабли в море. Фото иллюстративное: Укринформ

Сегодня и завтра в Анкаре состоятся переговоры о прекращении огня в Черном море с участием Украины и России. Однако установление режима тишины в акватории во многом зависит от готовности РФ.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Одессе.

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К переговорам в Турции по установлению режима тишины в Черном море будут привлечены представители вооруженных сил как Украины, так и России. Однако эта дискуссия будет касаться только отправных шагов, чтобы сделать гражданское и торговое судоходство безопасным.

"То, что происходит в Турции, это встреча военных по вопросу безопасности в Черном море. Как мы говорили, таких встреч достаточно уже много. Обсуждают различные форматы коалиции и соответствующих шагов по безопасности в Черном море. Сегодня это проговаривается в эти два дня на площадке наших турецких коллег",— сказал Владимир Зеленский.

Напомним, недавно мы писали о том, что Украина может уничтожить Крымский мост немецкими ракетами. А также о 50 ракетах, которые РФ запустила по нашим городам.