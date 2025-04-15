В Анкарі йдуть перемовини між РФ, Україною та представниками НАТО щодо перемир'я на Чорному морі

Кораблі у морі. Фото ілюстративне: Укрінформ

Сьогодні та завтра в Анкарі відбудуться переговори щодо припинення вогню в Чорному морі за участю України та Росії. Проте встановлення режиму тиші в акваторії багато в чому залежить від готовності РФ.

Про це Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Одесі.

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До перемовин у Туреччині щодо встановлення режиму тиші у Чорному морі будуть залучені представники збройних сил як України, так і Росії. Проте ця дискусія стосуватиметься лише відправних кроків, аби зробити цивільне та торгівельне судноплавство безпечним.

"Те, що відбувається в Туреччині, це зустріч військових щодо питання безпеки в Чорному морі. Як ми говорили, таких зустрічей достатньо вже багато. Обговорюють різні формати коаліції та відповідних кроків щодо безпеки в Чорному морі. Сьогодні це проговорюється в ці два дні на майданчику наших турецьких колег", — сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що Україна може знищити Кримський міст німецькими ракетами. А також про 50 ракет, які РФ запустила по нашим містам.