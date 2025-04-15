ЗСУ зможуть знищити Кримський міст та підземні цілі РФ ракетами Taurus.

Ракета Taurus. Фото ілюстративне: apnews.com

Збройні сили України можуть знищити Кримський міст німецькими ракетами Taurus. Крім того, військові зможуть поражати ними цілі, які розташовані під землею.

Про це повідомив авіаційний експерт Геннадій Хазан в інтерв'ю каналу Київ24.

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Україна незабаром може отримати Taurus, про що повідомив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На думку політика, Бундестаг мав би здійснити передачу цієї зброї по аналогії з тим, як передали нам свої ракети британці та французи. Завдяки ним Україна зможе поразити не тільки Кримський міст, але й об'єкти РФ, розташовані глибоко під землею, наголошує Геннадій Хазан, авіаційний експерт.

"Taurus можуть смертельно ушкодити Кримський міст, ба навіть знищити можливість пересування вантажів, людей, техніки через переправу", — каже Геннадій Хазан.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те,що бонових загороджень біля Кримського мосту поменшало. А також про те, що РФ стягує сили на Сумщину.