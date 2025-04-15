ЗСУ зможуть знищити Кримський міст та підземні цілі РФ ракетами Taurus.

Україна зможе знищити Кримський міст за допомогою Німеччини
Збройні сили України можуть знищити Кримський міст німецькими ракетами Taurus. Крім того, військові зможуть поражати ними цілі, які розташовані під землею.
Про це повідомив авіаційний експерт Геннадій Хазан в інтерв'ю каналу Київ24.
На що здатні Taurus
Україна незабаром може отримати Taurus, про що повідомив майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. На думку політика, Бундестаг мав би здійснити передачу цієї зброї по аналогії з тим, як передали нам свої ракети британці та французи. Завдяки ним Україна зможе поразити не тільки Кримський міст, але й об'єкти РФ, розташовані глибоко під землею, наголошує Геннадій Хазан, авіаційний експерт.
"Taurus можуть смертельно ушкодити Кримський міст, ба навіть знищити можливість пересування вантажів, людей, техніки через переправу", — каже Геннадій Хазан.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те,що бонових загороджень біля Кримського мосту поменшало. А також про те, що РФ стягує сили на Сумщину.
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