ВСУ смогут уничтожить Крымский мост и подземные цели РФ ракетами Taurus.

Ракета Taurus. Фото иллюстративное: apnews.com

Вооруженные силы Украины могут уничтожить Крымский мост немецкими ракетами Taurus. Кроме того, военные смогут поражать ими цели, которые расположены под землей.

Об этом сообщил авиационный эксперт Геннадий Хазан в интервью каналу Киев24.

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Украина вскоре может получить Taurus, о чем сообщил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. По мнению политика, Бундестаг должен был бы осуществить передачу этого оружия по аналогии с тем, как передали нам свои ракеты британцы и французы. Благодаря им Украина сможет поразить не только Крымский мост, но и объекты РФ, расположенные глубоко под землей, отмечает авиационный эксперт Геннадий Хазан.

"Taurus могут смертельно повредить Крымский мост, и даже уничтожить возможность передвижения грузов, людей, техники через переправу",— говорит Геннадий Хазан.

Напомним, недавно мы писали о том, что боновых заграждений возле Крымского моста стало меньше. А также о том, что РФ стягивает силы на Сумщину.