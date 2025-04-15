Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Украина сможет уничтожить Крымский мост с помощью Германии arrow

Украина сможет уничтожить Крымский мост с помощью Германии

15 апреля 2025 16:35
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
ВСУ смогут уничтожить Крымский мост и подземные цели РФ ракетами Taurus.
Ракета Taurus. Фото иллюстративное: apnews.com
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Вооруженные силы Украины могут уничтожить Крымский мост немецкими ракетами Taurus. Кроме того, военные смогут поражать ими цели, которые расположены под землей.

Об этом сообщил авиационный эксперт Геннадий Хазан в интервью каналу Киев24.

Реклама
Читайте также:

На что способны Taurus

Украина вскоре может получить Taurus, о чем сообщил будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. По мнению политика, Бундестаг должен был бы осуществить передачу этого оружия по аналогии с тем, как передали нам свои ракеты британцы и французы. Благодаря им Украина сможет поразить не только Крымский мост, но и объекты РФ, расположенные глубоко под землей, отмечает авиационный эксперт Геннадий Хазан.

"Taurus могут смертельно повредить Крымский мост, и даже уничтожить возможность передвижения грузов, людей, техники через переправу",— говорит Геннадий Хазан.

Напомним, недавно мы писали о том, что боновых заграждений возле Крымского моста стало меньше. А также о том, что РФ стягивает силы на Сумщину.

Одесса Новости Одессы ракета Крымский мост война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама