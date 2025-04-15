Кримський міст залишився без захисту – бонові загородження зникли

Бонових загороджень быля Кримського мосту поменшало — причини
Біля Керченського мосту в Криму зменшилася кількість барж бонового загородження, які захищають споруду від українських дронових атак. Ймовірно через те, що їх пошкодив шторм.
Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер" посилаючись на дані супутникової зйомки.
Бонових загороджень поменшало
Останнім часом відбулися зміни в "баржовому захисті" біля північної частини Керченського мосту. 28 березня супутники зафіксували 17 бонових загороджень. А вже 14 квітня їх стало 13, одна з яких — напівзатоплена в результаті нещодавнього шторму.
"Разом — мінус 4 баржі. Куди поділися, незрозуміло. За період у протоці кілька разів були сильні шторму", — йдеться у повідомленні моніторингової групи Кримського вітру.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про фільтрацію дітей в окупованому Криму.
Читайте Новини.LIVE!