Кримський міст залишився без захисту – бонові загородження зникли

Кримський міст. Фото ілюстративне: REUTERS

Біля Керченського мосту в Криму зменшилася кількість барж бонового загородження, які захищають споруду від українських дронових атак. Ймовірно через те, що їх пошкодив шторм.

Про це повідомляють журналісти каналу "Кримський вітер" посилаючись на дані супутникової зйомки.

Реклама

Читайте також:

Бонових загороджень поменшало

Останнім часом відбулися зміни в "баржовому захисті" біля північної частини Керченського мосту. 28 березня супутники зафіксували 17 бонових загороджень. А вже 14 квітня їх стало 13, одна з яких — напівзатоплена в результаті нещодавнього шторму.

"Разом — мінус 4 баржі. Куди поділися, незрозуміло. За період у протоці кілька разів були сильні шторму", — йдеться у повідомленні моніторингової групи Кримського вітру.

Супутникова зйомка від 28 березня. Фото: Кримський вітер

Супутникова зйомка від 14 квітня. Фото: Кримський вітер

Нагадаємо, нещодавно ми писали про загрозу для Одещини з моря. А також про фільтрацію дітей в окупованому Криму.