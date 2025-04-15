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Кораблі ворога напоготові — яка небезпека для Одещини

15 квітня 2025 09:50
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Скільки ракетоносіїв РФ напоготові - загроза для Одещини
Російський корабель. Фото ілюстративне: Армія.Інформ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Росія поки що не виводить ракетоносії на патрулювання у Чорне та Азовське моря. Але у Середземній акваторії наразі спостерігається присутність військових кораблів ворога, які споряджені 26 "Калібрами".

Про це 15 квітня повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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У Чорному та Азовському морях наразі присутності ворога не виявлено. Але у Середземному на патрулювання виведені 3 судна РФ, які можуть випустити до 26 крилатих ракет.

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Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили

Рух Керченською протокою

Протягом минулої доби до Чорного моря Керченською протокою зайшли 2 судна, 1 з яких потім продовжило рух у бік Босфору. До Азовського моря прямували 9 кораблів, 4 з яких рушили зі сторони Туреччини. У ВМС додають: РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі від 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації, які ускладнюють моніторинг руху транспортних засобів.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про морське перемир'я. А також про те, що одесити розповідали про вчорашню нічну атаку.

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