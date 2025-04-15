Сколько ракетоносителей РФ наготове - угроза для Одесской области

Российский корабль. Фото иллюстративное: Армия.Информ

Россия пока не выводит ракетоносители на патрулирование в Черное и Азовское моря. Но в Средиземной акватории наблюдается присутствие военных кораблей врага, которые снаряжены 26 "Калибрами".

Об этом 15 апреля сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Реклама

Читайте также:

Сколько кораблей в морях

В Черном и Азовском морях пока присутствия врага не обнаружено. Но в Средиземном на патрулирование выведены 3 судна РФ, которые могут выпустить до 26 крылатых ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы

Движение по Керченскому проливу

За прошедшие сутки в Черное море через Керченский пролив зашли 2 судна, 1 из которых затем продолжило движение в сторону Босфора. В Азовское море направлялись 9 кораблей, 4 из которых выдвинулись со стороны Турции. В ВМС добавляют: РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали о морском перемирии. А также о том, что одесситы рассказывали о вчерашней ночной атаке.