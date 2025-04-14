Морское перемирие: планы РФ и что получит Украина

Флагман Черноморского флота России "Москва". Фото: REUTERS/EyePress News

Украинские военно—морские силы ровно три года назад не только отодвинули флот РФ от своих берегов, но и создали новую морскую реальность, где враг теряет инициативу. С того момента наши защитники получили новый уровень доверия, как внутри страны, так и на международной арене. Однако угроза со стороны врага, который коварно выжидает, никуда не делась. Какова сейчас ситуация в море и почему Россия просит "передышки"?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались со спикером Украинской добровольческой армии (УДА) Сергеем Братчуком.

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Российский флот в Черном море

Сегодня, даже несмотря на масштабные потери, Черноморский флот России продолжает существовать и сохранять остатки своей ударной способности. Основная часть кораблей и ракетоносителей сейчас базируется в Новороссийске. Именно они представляют потенциальную угрозу для южных регионов Украины и международной торговли в Черном море. Впрочем, украинские силы обороны не только остановили врага на море, но и продолжают методично уничтожать его технику, инфраструктуру и, самое главное — уверенность в собственном превосходстве.

"Впереди, дай Бог, у нас будут и новые операции по уничтожению ракетоносителей. Уже сегодня удалось сделать немало — и это изменило ситуацию с безопасностью не только для Украины, но и для наших соседей в регионе", — говорит спикер Украинской добровольческой армии (УДА) Сергей Братчук.

Спикер Украинской добровольческой армии УДА Сергей Братчук о российском флоте в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Важно понимать, что успех украинских военно-морских сил создал новый баланс, где агрессор больше не может действовать свободно во всем Черном море.

Перемирие в Черном море

В попытках избежать новых потерь Россия использует информационную тактику — продвигает идею так называемого "перемирия" в Черном море, в частности, прикрываясь зерновыми соглашениями. Но настоящая цель очевидна — вернуть свои силы ближе к Крыму и восстановить контроль. Этому противостоят украинские морские дроны и флотилии, которые постоянно держат врага в напряжении..

"Это попытка затянуть время, обмануть партнеров, прежде всего Соединенные Штаты. Потому что обмануть украинцев уже, честно говоря, не удастся", — добавил спикер Украинской добровольческой армии.

Спикер Украинской добровольческой армии УДА о перемирии в Черном море. Фото: Новини.LIVE

Украинское общество уже давно научилось видеть за словами Москвы настоящие намерения — восстановить доминирование, подорвать единство партнеров и выиграть время. Но на этот раз — не удастся.

Опасность с моря

Несмотря на наличие угрозы со стороны российских ракетоносителей, общая ситуация в Черном море существенно улучшилась. Украинский контроль над акваторией постепенно усиливается. Но окончательная безопасность будет достигнута только тогда, когда врага вытеснят со всех украинских территорий — с воздуха, суши и моря.

"Сегодня безопасность в нашей части Черного моря, она есть, но угроза потенциальных ракетных ударов никуда не делась. Но со временем, я думаю, будет достигнута цель, когда эти ракетоносители не будут угрожать гражданским судам", — рассказал Сергей Братчук.

Сергей Братчук об опасности с моря. Фото: Новини.LIVE

Сегодняшняя ситуация в Черном море — это результат системной, упорной и продуманной работы ВМС. Российский флот теряет силу, контроль и влияние. И этот процесс только набирает обороты. Украинские силы уверенно берут под контроль то, что еще вчера казалось невозможным — безопасность в собственном море.

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