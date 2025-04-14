Морське перемир’я: плани РФ і що отримає Україна

Флагман Чорноморського флоту Росії «Москва». Фото: REUTERS/EyePress News

Українські військово-морські сили рівно три роки тому не лише відсунули флот РФ від своїх берегів, а й створили нову морську реальність, де ворог втрачає ініціативу. З того моменту наші захисники здобули новий рівень довіри, як всередині країни, так і на міжнародній арені. Проте загроза з боку ворога, що підступно вичікує, нікуди не поділася. Яка зараз ситуація в морі та чому Росія просить "перепочинку"?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися зі спікером Української добровольчої армії (УДА) Сергієм Братчуком.

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Російський флот в Чорному морі

Сьогодні, навіть попри масштабні втрати, Чорноморський флот Росії продовжує існувати та зберігати залишки своєї ударної спроможності. Основна частина кораблів і ракетоносіїв зараз базується в Новоросійську. Саме вони становлять потенційну загрозу для південних регіонів України та міжнародної торгівлі в Чорному морі. Втім, українські сили оборони не лише зупинили ворога на морі, а й продовжують методично знищувати його техніку, інфраструктуру і, найголовніше — впевненість у власній перевазі.

"Попереду, дай Боже, у нас будуть і нові операції зі знищення ракет-носіїв. Вже сьогодні вдалося зробити чимало — і це змінило безпекову ситуацію не тільки для України, а й для наших сусідів у регіоні", — каже спікер Української добровольчої армії (УДА) Сергій Братчук.

Спікер Української добровольчої армії УДА Сергій Братчук про російський флот в Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Важливо розуміти, що успіх українських військово морських сил створив новий баланс, де агресор більше не може діяти вільно у всьому Чорному морі.

Перемир'я в Чорному морі

У спробах уникнути нових втрат Росія використовує інформаційну тактику — просуває ідею так званого "перемир’я" в Чорному морі, зокрема прикриваючись зерновими угодами. Але справжня мета очевидна — повернути свої сили ближче до Криму та відновити контроль. Ці плани зривають українські морські дрони та флотилії, що тримають ворога в постійному напруженні.

"Це намагання затягнути час, обманути партнерів, перш за все Сполучені Штати. Тому що обманути українців вже, чесно кажучи, не вдасться", — додав спікер Української добровольчої армії.

Спікер Української добровольчої армії УДА про перемир'я в Чорному морі. Фото: Новини.LIVE

Українське суспільство вже давно навчилося бачити за словами Москви справжні наміри — відновити домінування, підірвати єдність партнерів і виграти час. Але цього разу — не вдасться.

Небезпека з моря

Попри наявність загрози з боку російських ракетоносіїв, загальна ситуація в Чорному морі суттєво покращилася. Український контроль над акваторією поступово посилюється. Але остаточна безпека буде досягнута лише тоді, коли ворога витіснять з усіх українських територій — з повітря, суші й моря.

"Сьогодні безпека в нашій частині Чорного моря, вона є, але загроза потенційних ракетних ударів ніде не поділась. Але з часом, я думаю, буде досягнуто мети, коли ці ракетоносії не будуть загрожувати цивільним суднам", — розповів Сергій Братчук.

Сергій Братчук про небезпеку з моря. Фото: Новини.LIVE

Сьогоднішня ситуація в Чорному морі — це результат системної, наполегливої та продуманої роботи ВМС. Російський флот втрачає силу, контроль і вплив. І цей процес лише набирає обертів. Українські сили впевнено беруть під контроль те, що ще вчора здавалося неможливим — безпеку у власному морі.

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